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Samsung может отказаться от установки собственного процессора Exynos 2700 в Galaxy S27 Ultra. Причина неожиданная: компании якобы не хватило производственных мощностей, чтобы обеспечить чипами всю линейку смартфонов. При этом сам процессор, по данным утечки, вполне устраивал инженеров.

Exynos 2700 изначально предназначался для Galaxy S27 и S27+. Позже Samsung решила добавить его и в Galaxy S27 Pro. Выход годных процессоров оказался выше прогнозов, но даже этого не хватило для Ultra. В итоге компании пришлось выбирать, каким моделям достанется собственный чип.

Проблема оказалась не только в количестве чипов. Samsung Foundry не смогла выпустить дополнительную партию Exynos 2700 для старшей модели. Перенос процессоров с Galaxy S27 и S27+ на Ultra потребовал бы закупки дополнительных Snapdragon, материнских плат и других компонентов для младших смартфонов.

Менять конфигурацию уже подготовленной линейки тоже оказалось дорого. Samsung заранее закупила комплектующие под разные версии устройств, поэтому переход Ultra на Exynos оставил бы часть плат и компонентов невостребованными. В результате компания, по сведениям инсайдера, решила сохранить Snapdragon для самой дорогой модели, хотя Exynos 2700 рассматривался как технически подходящий вариант.

Источник: meeco