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Новый электрический кроссовер BMW iX3 поступил в продажу в Китае с запасом хода до 919 км по циклу CLTC. Это самый дальнобойный вариант модели: старшая полноприводная версия способна разогнаться до 100 км/ч за 4,9 секунды. Цены начинаются от 269 900 юаней (около 40 300 долларов).

Речь идёт о длиннобазной версии iX3 нового семейства Neue Klasse. Покупателям предложили три модификации с задним или полным приводом. Начальная iX3 30L оснащена батареей на 77 кВт·ч и проезжает до 630 км, версия 40L xDrive — до 702 км, а топовая 50L xDrive получила аккумулятор ёмкостью 113,4 кВт·ч. Её два электромотора развивают 469 л. с. и 645 Н·м.

Все три исполнения построены на 800-вольтовой архитектуре и используют систему BMW eDrive шестого поколения. Быстрая зарядка позволяет восполнить запас энергии с 10 до 80% примерно за 21 минуту. Габариты кроссовера составляют 4885 x 1895 x 1634 мм, колёсная база достигает 3005 мм.

В салоне установлена система Panoramic iDrive с проекцией информации на всю ширину нижней части лобового стекла, 17,9-дюймовым центральным экраном и 3D-проекцией на лобовое стекло. Мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Huawei HiCar, а также интегрирует ИИ-модели Alibaba и DeepSeek. Систему помощи водителю BMW разработала совместно с китайской компанией Momenta.

Источник: carnewschina