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Portronics представила Sound Flow 2 — Bluetooth-колонку, которая одновременно работает как беспроводная зарядка, часы-будильник и генератор белого шума. Устройство рассчитано на рабочий стол или прикроватную тумбочку и позволяет обойтись без нескольких отдельных гаджетов.

Акустика мощностью 16 Вт подключается к смартфонам и компьютерам по Bluetooth 5.3. Две такие колонки можно объединить в стереопару. На верхней панели расположена площадка беспроводной зарядки мощностью до 15 Вт, а спереди — цифровой дисплей с часами и индикацией будильника.

Дополняют устройство кольцевая RGB-подсветка с регулировкой яркости и генератор белого шума. Последний воспроизводит фоновые звуки, которые помогают заглушить посторонние шумы во время сна, работы или медитации. Корпус выполнен в форме цилиндра с тканевой отделкой.

Источник: gizmochina