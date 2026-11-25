Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

У смартфонов Google Pixel есть функция Quick Tap, которая превращает заднюю панель корпуса в дополнительную кнопку. Достаточно дважды коснуться её пальцем, чтобы включить фонарик, сделать скриншот, запустить приложение или управлять воспроизведением музыки. При этом разблокировать смартфон и открывать меню не требуется.

Функция доступна начиная с Pixel 4a (5G). Пользователь может самостоятельно выбрать действие в настройках «Система» → «Жесты» → Quick Tap. Среди штатных возможностей также есть вызов Gemini, открытие панели уведомлений и переключение между недавно запущенными приложениями. Однако одновременно можно назначить только одно действие.

У Quick Tap есть и практические ограничения. Толстый защитный чехол способен мешать распознаванию касаний. Кроме того, в настройках предусмотрена опция усиленного нажатия, которая защищает от случайного срабатывания. Если функция реагирует плохо, стоит отключить эту настройку и попробовать касаться корпуса в другом месте.

При этом стандартная Quick Tap не позволяет назначить несколько команд одновременно. Для расширения возможностей существует стороннее приложение Tap, Tap от разработчика Kieron Quinn. Оно поддерживает двойное и тройное касание и предлагает более 50 действий, включая запуск программ, включение фонарика и выполнение сценариев автоматизации. Это уже отдельное решение, а не встроенная возможность Google.

Источник: engadget