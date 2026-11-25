NASA официально приняла от Lockheed Martin экспериментальный самолёт X-59, который должен решить одну из главных проблем сверхзвуковой авиации: сильный звуковой удар при полёте над сушей. Самолёт уже разогнался до скорости 1,53 Маха, однако пока не доказал, что способен преодолевать звуковой барьер без громкого хлопка, слышимого на земле.

Передача состоялась 18 ноября 2026 года после приёмочной проверки. За первый год лётных испытаний X-59 выполнил 41 полёт, поднялся выше 56 000 футов (17,1 км), а его максимальная скорость достигла 1,53 Маха. Для сравнения: первый полёт в октябре 2025 года проходил на скорости всего 230 миль/ч (370 км/ч). Теперь NASA переходит от проверки лётных характеристик к исследованию акустического эффекта.

Необычная конструкция X-59 предназначена для управления ударными волнами. У самолёта вытянутый нос, тонкий фюзеляж и особое расположение крыла, а двигатель установлен сверху корпуса. Вместо обычного лобового остекления пилот использует систему камер и экранов eXternal Vision System. NASA рассчитывает, что на земле звук от пролетающего самолёта будет напоминать закрывание автомобильной двери примерно в шести метрах от слушателя.

Однако наиболее важная часть программы только начинается. Во время прежних сверхзвуковых испытаний X-59 сопровождал истребитель F-15, звуковые удары которого заглушали шум экспериментального самолёта. Теперь специалисты NASA должны измерить ударные волны с помощью наземных и воздушных приборов, а затем проверить реакцию жителей населённых пунктов на пролёт X-59. Полученные данные передадут авиационным регуляторам: они помогут определить, можно ли разрешить коммерческим самолётам летать быстрее звука над сушей без прежних ограничений. Сам X-59 пассажиров перевозить не будет — это одноместная исследовательская машина.

Источник: aerospaceglobalnews