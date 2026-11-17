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Xiaomi вывела флагманский Xiaomi 18 Pro Max на международный рынок, но покупатели за пределами Китая получат менее ёмкую батарею. Вместо аккумулятора на 8500 мА·ч глобальной версии приписывают 7050 мА·ч. Разница составляет 1450 мА·ч, или около 17%. При этом китайская версия продаётся с сентября, а международная премьера состоялась только 17 ноября в Париже.

Сокращением аккумулятора отличия не ограничиваются. По данным зарубежных торговых площадок, глобальный Xiaomi 18 Pro Max будет доступен с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. Китайская версия также предлагает конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем до 1 ТБ.

Основные особенности смартфона сохранились. Он получил 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, дополнительный экран диагональю 2,9 дюйма на задней панели и процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Основная камера и перископический телеобъектив имеют разрешение по 200 Мп, ещё один модуль на 50 Мп отвечает за сверхширокоугольную съёмку. Мощность проводной зарядки достигает 100 Вт, беспроводной — 50 Вт.

В Китае Xiaomi 18 Pro Max стартовал с 6999 юаней за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя. Международные цены и сроки начала продаж зависят от страны. При этом Xiaomi пока не объяснила, почему глобальная модель получила меньшую батарею и лишилась старших конфигураций памяти.

Источник: gadgets360