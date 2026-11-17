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Mercedes-Benz выводит на китайский рынок электрический минивэн VLE, но конкурировать ему придётся с целой армией местных премиальных моделей. Новинку покажут 27 ноября на автосалоне в Гуанчжоу. Немецкая марка делает ставку на полный привод, пневмоподвеску и мощность до 409 л.с.

Китайский VLE будут выпускать на заводе Fujian Benz, совместном предприятии Mercedes-Benz Group, BAIC и Fujian Motor Industry. Минивэн длиной 5,31 метра получит семь мест по схеме 2+2+3 и колёсную базу 3340 мм. Снаряжённая масса машины достигает 3,22 тонны.

Покупателям предложат две версии. VLE 300 получит один электромотор ZF мощностью 268 л.с., а VLE 400 — два двигателя и полный привод с суммарной отдачей 409 л.с. Обе модификации оснащаются батареями NMC с ячейками совместного предприятия CATL-Benz.

Проблема для Mercedes-Benz — сильные китайские конкуренты. В этом сегменте уже представлены Denza D9, Zeekr 009, Voyah Dream и Li Auto Mega. Некоторые из них предлагают пневмоподвеску, подруливающую заднюю ось и развитые системы комфорта. Поэтому одних 409 л.с. немецкому минивэну может оказаться недостаточно: решающими станут цена и оснащение. Пока Mercedes-Benz не подтвердил, объявит ли стоимость VLE на премьере.

Источник: carnewschina