Социальные психологи из Университета Алабамы установили, что люди с выраженными субклиническими чертами психопатии и повседневного садизма чаще получают приглашение на второе свидание по итогам коротких встреч. Подробные результаты исследования опубликованы в Journal of Research in Personality.

В лабораторном эксперименте приняли участие 129 гетеросексуальных студентов бакалавриата (мужчин и женщин). Исследователи Брейден Холл, Уильям Харт и Белла Робертс организовали восемь сессий экспресс-знакомств, в ходе которых добровольцы провели 561 трехминутное свидание, в среднем по 8,7 встречи на каждого участника. Перед началом мероприятий испытуемые заполнили стандартизированные опросники для оценки уровня психопатических и садистических черт личности.

После каждого трехминутного общения участники оценивали собеседника по двум основным группам критериев и отвечали, хотели бы они встретиться повторно. Первая группа параметров касалась уверенности в себе, экстраверсии и внешней привлекательности, а вторая включала доброжелательность, эмпатию и уступчивость.

Статистический анализ показал, что более высокие баллы по шкалам психопатии и садизма положительно коррелировали с итоговой оценкой партнера независимо от пола испытуемых. Участники с показателями психопатии выше среднего получили согласие на второе свидание в 53 процентах случаев против 43 процентов у добровольцев с показателями ниже среднего. Среди респондентов с повышенным уровнем повседневного садизма доля положительных ответов составила 54 процента.

Авторы исследования зафиксировали, что преимущество таких участников не связано с восприятием их как более добрых, отзывчивых или склонных к эмоциональной близости. Собеседники чаще воспринимали людей с психопатическими чертами как более общительных и уверенных в себе, а испытуемых с садистическими наклонностями оценивали как более физически привлекательных. По мнению исследователей, пониженная социальная тревожность позволяет людям с подобным профилем личности чувствовать себя свободно в условиях ограниченного по времени диалога с незнакомцем и формировать благоприятное первое впечатление.

Ранее психологи связывали привлекательность на первых встречах преимущественно с нарциссизмом, тогда как психопатия и макиавеллизм в рамках так называемой темной триады личности рассматривались как менее благоприятные факторы для построения отношений. Новая работа ученых из Алабамы дополняет эти данные, демонстрируя, что в условиях кратковременного знакомства субклиническая психопатия и повседневный садизм также повышают шансы на продолжение общения у представителей обоих полов.

Источник: sciencedirect.com