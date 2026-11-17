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Китайская iKF представила беспроводные наушники AirClip Pro с открытой конструкцией, 12-мм динамиками и автономностью до 60 часов. Производитель попытался решить одну из проблем такого формата: утечку звука при отсутствии привычных амбушюр. Для этого используется направленная акустическая архитектура SDT.

За воспроизведение отвечают двухмагнитные динамические излучатели с увеличенным ходом диафрагмы. Технология OpenBass усиливает низкие частоты, а система SDT направляет звук к ушному каналу и снижает его распространение наружу. Также заявлено пространственное звучание на 360 градусов.

Наушники крепятся вокруг ушной раковины с помощью дуги C-bridge. Внутри неё находится проволока из нитинола с эффектом памяти формы, а контактная поверхность покрыта термопластичным силиконом. Конструкция защищена от влаги по стандарту IPX5.

AirClip Pro поддерживают Bluetooth 6.0, одновременное подключение к двум устройствам и игровой режим с задержкой 35 мс. Встроенные функции на базе ИИ включают голосового помощника, тренировку английского языка и перевод. Аккумуляторы наушников имеют ёмкость 50 мА·ч каждый, зарядного футляра — 500 мА·ч. Общая автономность достигает 60 часов. В Китае новинка стоит 269 юаней.

Источник: ithome