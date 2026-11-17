Астрономы из Института исследований космоса (STScI) впервые обнаружили запасы некристаллического водяного льда с примесью углекислого газа в пылевом диске вокруг молодой звезды Бета Живописца, что подтверждает гипотезу о непрерывных столкновениях планетезималей (экзокомет) и дозвездном происхождении этих летучих веществ.

Результаты спектрального анализа инфракрасного излучения опубликованы в журнале Science группой ученых во главе с астрономом STScI Сарой Бетти. Наблюдения проводились с помощью спектрографа ближнего инфракрасного диапазона NIRSpec, установленного на космическом телескопе «Джеймс Уэбб» (JWST). Прибор работал в режиме интегрального поля на длинах волн от 0,6 до 5,2 микрометра. Отделив яркое свечение самой звезды, исследователи зафиксировали в отраженном свете пылевого диска линии поглощения водяного льда в районе 3 микрометров, а также двух изотопных модификаций замерзшего диоксида углерода (¹²CO₂ и ¹³CO₂) на отметках 4,27 и 4,39 микрометра.

Собранные данные показывают, что доля кристаллической структуры в обнаруженном водяном льде составляет менее 7%. Основная масса вещества находится в аморфном — неупорядоченном стекловидном — состоянии и смешана с замороженным углекислым газом в соотношении 10 к 1. Такой химический состав и агрегатное состояние соответствуют характеристикам комет Солнечной системы. Аморфный лед формируется при крайне низких температурах в условиях глубокого космоса. Это указывает на то, что ледяные фракции образовались в холодном межзвездном облаке еще до гравитационного коллапса и зажжения самой звезды Бета Пикторис, возраст которой оценивается примерно в 20 миллионов лет.

Спектры отражения пылевого диска Бета Пикторис. Автор: S. K. Betti Источник: www.science.org

Система Бета Пикторис расположена на расстоянии около 64 световых лет от Земли и служит моделью для изучения поздних этапов формирования планет: внутри ее диска уже идентифицированы три экзопланеты. Теоретические модели предполагали наличие замерзших летучих соединений во внешних холодных областях диска, однако предыдущие поиски не давали результата из-за недостаточной разрешающей способности инструментов и засветки от родительской звезды.

Интенсивное ультрафиолетовое излучение молодой звезды быстро разрушает и испаряет открытые микроскопические частицы льда. Тот факт, что спектрограф NIRSpec зафиксировал равномерное распределение ледяной пыли в исследованном сектору диска, свидетельствует о постоянном восполнении этого материала. Согласно выводам авторов работы, источником свежих ледяных зерен выступают регулярные взаимные столкновения более крупных тел — экзокомет и планетезималей, в недрах которых реликтовый лед был защищен от звездной радиации. Освобождаясь при ударах, первичные летучие соединения сохраняются в эволюционирующей системе и участвуют в формировании молодых планет.

Источник: science.org