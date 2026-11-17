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Бюро промышленности и безопасности Минторга США ввело лицензирование аренды мощностей ускорителей искусственного интеллекта по всему миру.

Новые правила экспортного контроля распространили жесткие ограничения не только на физическую поставку кремния, но и на аренду вычислительного времени в любых дата-центрах. Лицензия потребуется при предоставлении доступа компаниям из стран группы D:5, куда входят Китай и Россия. Ограничения активируются для инфраструктуры с совокупной производительностью свыше 12 миллионов TPP, что эквивалентно мощности кластера примерно из 750 ускорителей NVIDIA H100 или H200.

Правило обязывает операторов проверять конечных бенефициаров даже при работе через посредников и брокеров. Дополнительно США ввели лицензирование поставок чипов в пять ключевых транзитных стран, включая Малайзию и Сингапур. Компаниям предоставлено 90 дней для оформления разрешений на обслуживание существующих клиентов. Данное решение наносит удар по удалённому обучению азиатских нейросетей на зарубежных мощностях.

Источник: Hardware Busters