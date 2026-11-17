Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Samsung может выпустить One UI 9.5 для 65 смартфонов и планшетов Galaxy. В предварительный список попали флагманы Galaxy S24, S25 и S26, складные Fold и Flip, а также доступные серии Galaxy A, M и F. Обновление не ограничится последними моделями: производитель, судя по перечню, намерен сохранить поддержку сразу нескольких поколений устройств.

One UI 9.5 будет основана на Android 17. Среди ожидаемых изменений — новые функции Galaxy AI, переработанные элементы интерфейса и анимация Ripple. Это будет промежуточное обновление оболочки, но с заметными визуальными и функциональными изменениями.

В списке присутствуют Galaxy S24 и более новые флагманы, Galaxy Z Fold 6 и последующие поколения, Galaxy Z Flip 6 и новее, а также Galaxy Z TriFold. Обновление также ожидается для планшетов Galaxy Tab S10 и S11, защищённых Galaxy Tab Active 5 и смартфонов Galaxy XCover 7.

Особенно широким выглядит перечень доступных моделей. В него включены Galaxy A15, A16, A17, A25, A26 и A35, а также устройства семейств Galaxy M и F. Официально Samsung пока не подтвердила совместимость этих моделей. Ожидается, что One UI 9.5 дебютирует вместе с серией Galaxy S27 в начале 2027 года, после чего начнётся распространение оболочки на другие устройства.

Источник: gizmochina