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Google добавила в складные смартфоны Pixel виртуальный игровой контроллер, который превращает внутренний экран устройства в подобие портативной консоли. Теперь для запуска совместимых Android-игр не обязательно подключать отдельный геймпад: кнопки управления появляются прямо на дисплее.

Pixel Virtual Gamepad разделяет экран пополам: в верхней части отображается игра, в нижней — виртуальный контроллер с двумя аналоговыми стиками, крестовиной и кнопками A, B, X и Y. Также предусмотрены бамперы и триггеры L1-L3 и R1-R3, а пользователь может выбрать одну из двух схем расположения элементов управления и настроить их размер.

Функция работает на системном уровне и имитирует нажатия физического контроллера. Поэтому разработчикам не нужно отдельно адаптировать игры под виртуальные кнопки, но сами приложения должны поддерживать управление геймпадом и разделение экрана. Дополнительно Google предусмотрела тактильную отдачу и автоматическое отключение виртуальных кнопок при подключении настоящего контроллера по Bluetooth или USB.

Pixel Virtual Gamepad появилась в Google Play Store версии 54.1. Пока нововведение ориентировано на складные смартфоны Pixel. При этом наличие обновления ещё не гарантирует доступ к функции: Google распространяет её постепенно.

Источник: phonearena