Xiaomi выпустила стабильную HyperOS 4 с новой системой управления памятью

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Xiaomi начала распространение стабильной HyperOS 4 в Китае. Обновление меняет не только интерфейс смартфонов: компания переработала механизмы распределения ресурсов и предварительной загрузки данных, чтобы ускорить работу приложений и сократить задержки при переключении между задачами.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

В основе изменений — доработанное ядро Xiaomi HyperCore. Оно получило два новых механизма: расчёт нагрузки и предварительную загрузку данных в память. Xiaomi также создала отдельную среду выполнения для приложений, которая позволяет системе эффективнее распределять ресурсы устройства. Ядро HyperCore компания впервые представила в HyperOS 2.

Первыми обновление получают флагманские устройства Xiaomi и Redmi, включая модели серий Xiaomi 17 и Redmi K90, а также планшеты Xiaomi Pad 8 и Pad 8 Pro. Распространение идёт поэтапно, поэтому сроки получения прошивки могут различаться даже у владельцев совместимых устройств.

Пока стабильная версия доступна только в Китае. Глобальный запуск Xiaomi не датировала, хотя бета-версия HyperOS 4 уже проходит испытания на международных моделях, в том числе Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro. Заявленные улучшения скорости пока не подкреплены опубликованными сравнительными тестами.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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