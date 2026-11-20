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Apple перехватила 57% американского рынка смартфонов, пока позиции Android-производителей ослабевают. За год доля iPhone выросла сразу на семь процентных пунктов. При этом весь рынок США за III квартал 2026 года сократился на 9%. Apple сумела нарастить отрыв от конкурентов даже на фоне общего спада.

Samsung осталась на втором месте, но её доля уменьшилась с 30% до 25%. Motorola просела ещё сильнее — с 12% до 8%. Google занимает 6%. Год назад у неё было 7%. Разрыв между Apple и Samsung достиг 32 процентных пунктов.

Причина перестановки сил — дефицит памяти и рост стоимости компонентов. Подорожание DRAM и NAND особенно болезненно ударило по производителям бюджетных Android-смартфонов. Им становится сложнее удерживать цены и прежние объёмы поставок. Apple в этой ситуации чувствует себя увереннее благодаря более высокой доле дорогих устройств.

Samsung пока удерживает второе место за счёт широкой линейки Galaxy, но теряет дистанцию до лидера. Если проблемы с памятью продолжатся, бюджетный сегмент Android окажется под ещё большим давлением. Для Apple это возможность закрепить преимущество на крупнейшем рынке смартфонов Северной Америки.

Источник: gsmarena