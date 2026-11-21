Даже флагманские смартфоны Samsung Galaxy останутся без новых 3D-эмодзи: Google объяснила, почему обновление обойдет их стороной
Google объяснила, почему владельцы смартфонов и планшетов Samsung Galaxy не смогут воспользоваться новыми трехмерными эмодзи Noto. Несмотря на то что многие устройства южнокорейской компании соответствуют требованиям по производительности, обновление от Google на них не появится.
Дело в том, что производитель использует собственный набор эмодзи, а не стандартный системный вариант Android. Поэтому установка нового шрифта Noto 3D не приведет к изменению привычных символов на устройствах Galaxy. Google подтвердила, что аналогичные ограничения действуют и для сторонних приложений, которые самостоятельно отвечают за отображение эмодзи.
Новый формат Noto 3D отличается от обычных эмодзи более детальной графикой с эффектом объема. Компания использует изображения высокого разрешения, благодаря которым символы выглядят выразительнее и сохраняют хорошую читаемость. Однако для их работы требуется не только свежая версия Android, но и достаточно производительное устройство.
Среди обязательных условий компания указывает Android 17 или более новую версию системы, не менее 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного накопителя. Также необходимо наличие обновлений сервисов Google Play и свободного места в памяти устройства.
Таким образом, отсутствие поддержки на смартфонах Galaxy связано не с нехваткой ресурсов. Чтобы изменить ситуацию, компании придется адаптировать собственный набор эмодзи. Google пока не сообщила, планирует ли производитель переходить на новый формат и появится ли такая возможность в будущих обновлениях.
Источник: SamMobile
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