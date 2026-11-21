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Компания Nike готовит к выходу низкую версию ботинок Nike Air Max Goadome Low в расцветке Twilight Marsh, релиз которой запланирован на конец 2026 года. Модель сохранила широкий округлый носок классического силуэта и получила матовый оливковый верх с мелкой перфорацией вдоль шнуровки и по периметру щиколотки. Контрастом выступают черные металлические люверсы и массивная черная подошва с видимыми амортизационными камерами Air по всей длине и глубоким рельефным протектором.

Толстые плетеные шнурки в тон верха частично прикрывают тисненую надпись Nike Air на язычке. Небольшой черный логотип бренда вышит на пятке, а сбоку на подошве между воздушными вставками размещена объемная маркировка ACG.

Продаваться Nike Air Max Goadome Low «Twilight Marsh» будут за 175 долларов США.

Источник: Sneaker Bar Detroit