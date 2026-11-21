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YSMART представила WhisTi, титановый свисток-мультитул длиной 29 мм со встроенной мини-монтировкой. Если перевернуть устройство, его рабочей кромкой можно вскрывать упаковки, открывать бутылки, поддевать крышки и язычки, крутить шлицевые винты и затягивать крепления для камеры. Для ношения на брелоке в корпусе есть проушина под кольцо или темляк. Корпус выточен из титана 5-го класса и имеет гранёную форму.

Выпускают две версии. Single с одной камерой весит 3,4 грамма, а Dual шире и получил две камеры. По данным YSMART, громкость достигает 110 и 120 децибел соответственно. Мундштук сделан широким и плоским, а воздушный канал внутри подобран так, чтобы в свисток было легко дуть.

В краудфандинговой кампании Single оценили в 26 фунтов, Dual в 36.

Источник: Kickstarter