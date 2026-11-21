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Компания Zpacks представила туристическую палатку DupleXL Pro, разработанную с расчетом на высоких путешественников. Ее главная особенность — увеличенное спальное место, рассчитанное на людей ростом до 198 см. При этом производителю удалось сохранить массу ниже 550 г: новинка оказалась даже немного легче предыдущей версии.

Палатка изготовлена из композитного материала, который отличается небольшим весом и устойчивостью к воздействию влаги. Ее масса составляет 541 г, тогда как у Duplex Pro этот показатель достигает 544 г. Длина внутреннего основания новой модели составляет 244 см, а ширина — 102 см. Для сравнения, у предшественницы оно было короче, но заметно шире.

Из-за такой компоновки производитель относит новинку скорее к палаткам на одного человека. Двум стройным путешественникам места должно хватить, однако для людей крупного телосложения она может оказаться тесной. Зато один турист сможет использовать ее с дополнительным пространством для вещей.

Высота палатки достигает 122 см. В верхней и нижней частях предусмотрены дополнительные распорки, которые увеличивают внутренний объем. Конструкция также позволяет менять положение спальных мест, не переставляя саму палатку. Для установки понадобятся две треккинговые палки и восемь колышков, приобретаемых отдельно.

Тент и внутренняя сетка соединены между собой. Боковые части можно открывать для улучшения вентиляции или закрывать при непогоде. Дополнительную защиту от дождя обеспечивает водонепроницаемый материал, а края тента опущены ниже уровня пола. При этом предусмотрены два вентиляционных отверстия.

В сложенном виде модель помещается в чехол размером 18 x 33 см. Дополнительный вес колышков зависит от выбранного варианта.

Продажи новинки уже начались. Стоимость палатки составляет 850 долларов.

Источник: Newatlas