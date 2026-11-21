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Garmin выпустила обновление System Software 16.12 для умных часов Instinct 3 и Crossover AMOLED. Новая версия уже относится к стабильным релизам и приносит несколько изменений, связанных с повседневным использованием устройств, тренировками и работой встроенных приложений.

До этого владельцам часов была доступна прошивка 15.19, вышедшая в сентябре. Незадолго до нынешнего релиза компания также распространяла тестовую версию 16.11. Теперь компания завершила проверку обновлений ветки 16. xx и начала выпуск полноценной сборки для пользователей.

Одно из главных изменений касается ситуаций, когда часы перестают отвечать на команды. Компания предусмотрела дополнительные варианты восстановления работоспособности устройства. Это должно упростить решение проблем, при которых обычное управление становится недоступным.

Также разработчики исправили несколько ошибок, мешавших нормальной работе отдельных функций. В частности, устранены задержки при открытии календаря и сбои, возникавшие при запуске тренировок через сторонние приложения из Connect IQ. Кроме того, исправлена работа индикатора DogTrack, а в интерфейсе обновлены некоторые переводы.

Отдельные улучшения получили спортивные возможности часов. Для Instinct 3, 3 Solar и Crossover AMOLED компания доработала режим Surf, который используется во время занятий серфингом. Изменения затронули определение волн.

Таким образом, обновление 16.12 затрагивает не только стабильность работы часов, но и несколько функций, которыми пользователи могут пользоваться во время тренировок и в обычной жизни.

Источник: Gagadget