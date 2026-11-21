Xiaomi представила новую компактную электробритву Mijia. Устройство получило двигатель с автоматической регулировкой мощности, металлический корпус и аккумулятор, одного заряда которого, по заявлению производителя, хватит на срок до двух месяцев.

Одной из особенностей новинки стала система, которая самостоятельно подстраивает работу двигателя под густоту щетины. Специальный чип анализирует нагрузку во время бритья и меняет скорость вращения, чтобы устройство могло эффективнее справляться с волосами на разных участках лица.

Бритвенная головка имеет подвижное крепление, благодаря которому она может наклоняться в обе стороны и лучше повторять контуры лица. Устройство подходит для сухого и влажного бритья, а корпус с защитой IPX8 позволяет промывать его водой. Головка снимается с помощью магнитного крепления, что упрощает очистку и обслуживание.

За питание отвечает встроенный аккумулятор. Для полной зарядки через USB Type-C требуется около двух часов. При этом бритвой можно пользоваться даже тогда, когда она подключена к источнику питания. Сам производитель заявляет об автономности до двух месяцев, хотя фактическое время работы будет зависеть от частоты использования.

Компания предложит новинку в двух цветах: серебристом и темно-сером. Продажи начнутся в Китае через платформу Youpin, где 2 декабря стартует кампания по сбору средств. На начальном этапе стоимость бритвы составит примерно 47 долларов. В комплект войдет чехол для хранения с отделениями для самой бритвы, триммера для носа и устройства для ухода за бакенбардами.

Источник: Gizmochina