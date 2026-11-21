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Google выпустила обновление приложения Google Health для Android и iOS. Версия 5.13 получила несколько изменений, связанных с отслеживанием физической активности, плаванием и ведением дневника питания. Одновременно компания напомнила владельцам некоторых устройств Fitbit о скором прекращении поддержки сторонних приложений.

Одно из главных нововведений касается автоматического распознавания тренировок. Раньше приложение могло самостоятельно начинать запись активности, но пользователю было не всегда понятно, продолжает ли оно отслеживание. Теперь на главном экране появилась отдельная карточка, которая сообщает о запущенной тренировке. Через нее можно не только проверить, что именно записывает приложение, но и при необходимости остановить сбор данных.

Изменения коснулись и тех, кто использует приложение для учета занятий в бассейне. В настройках теперь можно заранее сохранить длину дорожки и предпочитаемые единицы измерения. Это позволит не вводить одни и те же параметры перед каждым занятием.

Кроме того, компания расширила возможности настройки профиля и упростила добавление продуктов в дневник питания. В компании также повторно предупредили о предстоящем изменении для владельцев часов Fitbit. С 28 ноября на некоторых моделях прекратится поддержка сторонних приложений и циферблатов. Ограничение затронет линейки Sense и Versa. Уже установленные программы продолжат работать, однако после сброса настроек или удаления вернуть их на устройство не получится.

Предыдущую версию приложения, получившую номер 5.12, компания выпустила в начале ноября. Тогда разработчики исправили ошибки в расчетах показателей физической формы и добавили дополнительные возможности для просмотра и записи данных.

Распространение новой версии началось 21 ноября. Обновление появится на устройствах Android и iOS постепенно, поэтому некоторым пользователям придется подождать несколько недель.

Источник: AndroidPolice