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Компания TCL CSOT показала на выставке DTC 2026 сразу два варианта экранов для складных смартфонов, у которых практически отсутствует привычная складка посередине. Разработки рассчитаны на устройства с разными механизмами раскрытия: широкие модели, превращающиеся в небольшой планшет, и смартфоны, складывающиеся по вертикали.

Одной из главных проблем современных складных устройств остается заметная линия на месте сгиба. Со временем она может становиться еще более выраженной, особенно при активном использовании смартфона. TCL намерена решить эту проблему за счет новой конструкции дисплеев. В компании заявляют, что поверхность экрана должна оставаться практически ровной даже после продолжительной эксплуатации.

В ходе демонстрации производитель сообщил, что один из прототипов выдержал более 50 000 циклов складывания и раскладывания. При этом на поверхности панели появились лишь незначительные следы сгиба. Впрочем, пока речь идет об опытных образцах, а не о готовых дисплеях для серийных устройств.

Точные характеристики новинок компания не раскрыла. Представители компании лишь отметили, что панели соответствуют требованиям современных складных смартфонов. Также заявлена поддержка высокой частоты обновления и повышенной яркости, но конкретные показатели пока неизвестны.

Источник: ITC