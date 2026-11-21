SSD-накопители и карты памяти могут начать дешеветь уже в ближайшие месяцы. После продолжительного роста стоимости памяти на рынке наметились изменения: аналитики ожидают, что в 2027 году флэш-память NAND начнет постепенно терять в цене. Это может отразиться и на стоимости готовых накопителей.

С октября 2025 года память заметно подорожала. Рост затронул не только оперативную память DRAM, но и SSD, а также карты памяти. Однако если спрос на DRAM продолжает подогреваться развитием искусственного интеллекта и строительством новых серверных площадок, то ситуация с NAND может измениться уже в следующем году.

По оценкам TrendForce, в первом квартале 2027 года цены на NAND снизятся примерно на 5%. Еще одно аналогичное снижение ожидается в следующем квартале. На фоне таких прогнозов некоторые производители уже пересматривают объемы складских запасов. В результате отдельные SSD могут стать доступнее еще до конца 2026 года.

Одной из причин ожидаемых изменений стало ослабление спроса со стороны китайского рынка. На него повлияли ограничения на поставки графических ускорителей для систем искусственного интеллекта, а также снижение интереса покупателей к потребительской электронике. Кроме того, производители устройств стараются сдерживать рост цен и поэтому устанавливают в новые модели меньше встроенной памяти.

Еще одним фактором станет увеличение предложения. По прогнозу аналитиков, в 2027 году производственные мощности по выпуску NAND вырастут на 25-30%. Это должно ослабить давление на рынок и создать условия для снижения стоимости накопителей.

Впрочем, дальнейшая ситуация будет зависеть и от масштабов строительства центров обработки данных в США. Если запланированные проекты для развития ИИ будут реализованы без задержек, спрос на память останется высоким. Изменение сроков строительства или пересмотр планов могут повлиять на рыночный баланс. При этом дефицит DRAM, в отличие от NAND, пока не демонстрирует признаков скорого завершения.

Источник: Notebookcheck