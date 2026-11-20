Астрономам, вероятно, придется пересмотреть привычную карту нашей галактики. Международная команда ученых под руководством Хиллари Дэвис, недавно получившей степень PhD в Сиднейском университете, нашла доказательства того, что по крайней мере часть так называемого рукава Наугольника может вовсе не являться спиральной ветвью Млечного Пути. Как показало новое исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, области рождения новых звезд в этой зоне расположены нетипично для соседних галактик. Ученые полагают, что вместо классического спирального рукава эта структура представляет собой гигантский ударный фронт, в котором газовые облака сжимаются под действием вращающейся центральной перемычки (бара) нашей галактики. Таким образом, новые данные ставят под сомнение устоявшиеся представления о строении Млечного Пути.

Согласно современным моделям, Млечный Путь — спиральная галактика с четырьмя главными рукавами и вытянутым скоплением звезд в центре, называемым перемычкой или баром. Наблюдать эту область напрямую мешают положение Земли внутри диска и облака межзвездной пыли. Для ее картирования применяют мазеры — источники излучения молодых массивных звезд возрастом около миллиона лет. Ранее их цепочку у одного из концов бара относили к рукаву Наугольника, названному по одноименному созвездию.

Авторы из Сиднейского университета, Университета Нового Южного Уэльса и Лундского университета применили гидродинамические симуляции задачи N тел, охватывающие миллиарды лет эволюции. Расчеты показали, что координаты мазеров совпадают с ударным фронтом и пылевой полосой на переднем крае перемычки. Вращающийся бар гравитацией формирует ударные фронты в окружающем газе, сжимая облака и создавая условия для рождения звезд.

Визуализация участка Млечного Пути, на которой показана зона пересечения спирального рукава Наугольника и ударной волны — именно в этой области активно формируются новые звёзды. Автор: Hillary Davis Источник: www.nature.com

Такое распределение отличает Млечный Путь от большинства изученных соседних галактик с перемычкой. В них звезды образуются преимущественно в спиральных рукавах, а в пылевых полосах бара ударные волны и сдвиговые напряжения усиливают турбулентность, подавляя звездообразование даже при плотных запасах газа. В Млечном Пути сжатие вещества на границе перемычки, напротив, поддерживает формирование массивных звезд.

Сопоставление данных также уточнило параметры самого бара, десятилетиями остававшиеся предметом дискуссий. По оценкам авторов, его большая полуось составляет около 4,3 килопарсека (примерно 14 тысяч световых лет), малая — 2,3 килопарсека, угол наклона — около 20 градусов, а угловая скорость вращения не превышает 40 километров в секунду на килопарсек. Эти данные описывают бар как протяженную, медленно вращающуюся структуру и ставят новые вопросы о спиральном строении галактики.

Источник: nature.com