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Учёные разработали метод, который позволяет отслеживать повреждение тканей дыхательных путей под воздействием аэрозоля электронных сигарет. Эксперименты показали, что всего за три недели повторного воздействия в лабораторной модели человеческого эпителия развиваются патологические изменения, затрудняющие естественное очищение дыхательных путей.

Методику hTET-AIR создали исследователи Калифорнийского университета в Риверсайде. Они использовали выращенную из человеческих стволовых клеток ткань, воспроизводящую эпителий трахеи и бронхов. Образцы ежедневно подвергали воздействию аэрозоля электронной сигареты NJOY Ace — одной или пяти затяжек в день. Изменения оценивали по пяти показателям, включая выработку слизи, состояние ресничек, толщину эпителия и признаки патологического преобразования клеток.

Уже в первую неделю исследователи обнаружили усиление выработки слизи и ранние признаки перестройки эпителия. При пяти затяжках в день изменения развивались быстрее, однако к концу третьей недели признаки плоскоклеточной метаплазии присутствовали в обеих группах. При этом нормальная реснитчатая структура ткани нарушалась: реснички, которые помогают выводить слизь и задержанные частицы, теряли покрытие и высоту.

Особое внимание учёные обратили на плоскоклеточную метаплазию — состояние, при котором нормальный эпителий приобретает свойства, характерные для более плотной плоской ткани. Такие изменения могут предшествовать развитию плоскоклеточного рака, но сами по себе не означают, что рак обязательно возникнет. Пока метод проверили на одном продукте и тканях одного донора. Следующий этап — сравнение разных электронных сигарет и изучение индивидуальной восприимчивости к их аэрозолям.

Источник: medicalxpress