Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Huawei готовит смартфон Pura 100 Wide с двухслойным OLED-дисплеем, который сможет одновременно повысить яркость изображения, снизить энергопотребление и замедлить износ панели. Если утечка подтвердится, модель станет первым представителем серии Pura с экраном Tandem OLED.

Технология Dual-Layer OLED предполагает размещение двух светоизлучающих слоёв друг над другом. В отличие от обычной OLED-панели, такая конструкция позволяет добиться более высокой яркости без пропорционального увеличения нагрузки на каждый слой. Дополнительное преимущество — потенциально больший срок службы дисплея. Huawei уже использовала эту технологию в планшете MatePad Pro 12.2, а среди смартфонов компании она появилась в Mate 70 RS Ultimate Design и позднее перешла во флагманы Mate 80 Pro Max и Mate 80 RS Ultimate.

Интерес к Pura 100 Wide связан и с необычным форматом корпуса. По предыдущим утечкам, Huawei рассматривает для старших моделей серии широкие дисплеи диагональю около 6,39 дюйма. Для сравнения, стандартной версии приписывают экран на 6,6 дюйма. Также источники сообщали о двух основных камерах с разрешением 200 Мп и квадратной фронтальной камере. Однако пока неизвестно, какие из этих решений войдут в серийные устройства.

Саму линейку Pura 100 Huawei ещё не представила, а характеристики экранов официально не подтвердила. Выход семейства ожидается в первой половине 2027 года. Поэтому сведения о двухслойной панели пока следует считать инсайдерской информацией, а не подтверждённой спецификацией смартфона.

Источник: weibo