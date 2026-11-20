Американская Reflect Orbital собирается вывести на орбиту 50 000 спутников с зеркалами, которые будут направлять солнечный свет на Землю после захода Солнца. Компания рассчитывает превратить ночное освещение в коммерческую услугу: продлевать работу солнечных электростанций, освещать поля и помогать спасателям. Но первые испытания уже показали обратную сторону идеи — отражённый свет может оказаться слишком ярким для людей и окружающей среды.

В Калифорнии эксперимент провели с помощью двух мощных прожекторов, установленных на склоне горы. Они осветили участок пустыни диаметром 5-6 км. По оценке Futura Sciences, яркость достигала примерно двух яркостей полной Луны. Некоторые жители Лоун-Пайна назвали свет ослепляющим. Это была наземная проверка концепции, а не испытание космического зеркала.

Первый демонстрационный спутник Eärendil-1 компания планирует запустить в 2027 году. Он получит отражающую поверхность размером 18 x 18 м и выйдет на орбиту высотой около 625 км. В перспективе Reflect Orbital намерена увеличить размеры зеркал до 54 x 54 м, а группировку — до 50 000 аппаратов. Такие спутники смогут направлять солнечные лучи на выбранные участки планеты, когда там уже наступила ночь.

Проблема в том, что космические зеркала будут освещать не только объекты заказчиков. Отражённый свет способен мешать астрономическим наблюдениям, нарушать естественные циклы животных и усиливать световое загрязнение. Пока компания проверяет саму концепцию, а последствия появления десятков тысяч отражателей на орбите остаются предметом серьёзных споров.

Источник: futura-sciences