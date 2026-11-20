Xiaomi Smart Band 11 оказался выносливее более дорогих Watch S5 41mm, но уступил им в самостоятельности. Фитнес-браслет способен работать до 21 дня без подзарядки, тогда как компактные смарт-часы обеспечивают до 14 дней в щадящем режиме. Зато Watch S5 41mm записывают маршруты с помощью собственной спутниковой навигации, а Smart Band 11 для этого требует подключения к смартфону.

Разница заметна и в конструкции. Smart Band 11 получил прямоугольный 1,72-дюймовый AMOLED-экран, алюминиевую рамку и корпус массой всего 15,58 г без ремешка. У Watch S5 41mm круглый AMOLED-дисплей диагональю 1,32 дюйма с разрешением 466 x 466 пикселей и пиковой яркостью 3000 нит. Корпус из нержавеющей стали весит 36 г без ремешка. Обе модели выдерживают давление воды до 5 ATM и поддерживают более 150 спортивных режимов.

Главное преимущество Watch S5 41mm — встроенный GNSS с поддержкой GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou и QZSS. Часы могут самостоятельно записывать маршруты тренировок, а также предлагают барометр, компас, датчик температуры, микрофон и динамик для Bluetooth-звонков. Smart Band 11 ограничивается базовым набором датчиков здоровья, уведомлениями и управлением музыкой. При этом он сохраняет преимущество по автономности: Xiaomi заявляет до 21 дня работы в режиме увеличенного энергосбережения, но при постоянно включённом экране показатель снижается до 6 дней.

Поэтому устройства рассчитаны на разные сценарии. Smart Band 11 подойдёт тем, кому важны небольшой вес, продолжительная работа и контроль повседневной активности. Watch S5 41mm предлагают больше возможностей для тренировок на улице и использования без постоянного обращения к телефону, но за дополнительные функции приходится платить не только деньгами, но и более частой зарядкой.

Источник: gizmochina