Xiaomi раскрыла первую загадку Redmi Note 18 Pro Max

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Redmi может сохранить аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч в следующем поколении Note 18 Pro Max, не предлагая заметного увеличения запаса энергии. Первые сведения о новой линейке появились после регистрации смартфона Xiaomi в китайской базе сертификации 3C, а подробностями поделился инсайдер Digital Chat Station.

Автор: Xiaomi Источник: www.gizchina.com

В документах фигурирует устройство с индексом M841EE, поддерживающее проводную зарядку мощностью 67 Вт. По данным инсайдера, оно относится к серии Redmi Note 18, в которой уже зарегистрированы три модели. При этом сертификация не раскрывает коммерческое название смартфона, поэтому привязать мощность зарядки именно к версии Pro Max пока нельзя.

Если утечка подтвердится, по ёмкости батареи новинка повторит предшественника: Redmi Note 17 Pro Max уже получил аккумулятор на 10 000 мА·ч. Более того, нынешняя модель поддерживает зарядку мощностью 100 Вт, тогда как обнаруженный в базе 3C аппарат рассчитан на 67 Вт. Однако пока неизвестно, относится ли этот показатель к старшей версии Note 18 Pro Max.

По сведениям инсайдера, Xiaomi готовит три смартфона — Redmi Note 18, Note 18 Pro и Note 18 Pro Max. Линейка продолжит делать ставку на автономность и устойчивость к падениям. При этом масса устройств с аккумуляторами на 10 000 мА·ч и более обычно превышает 220 г, что создаёт компромисс между временем работы и удобством использования. Xiaomi пока не объявила дату презентации, характеристики процессоров и камер, а также цены. Все сведения о новинках остаются предварительными.

Источник: gizchina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +119.40
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