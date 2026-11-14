Клюв открывается при бое: Christopher Ward показала часы Bel Canto Lucia с птицей на циферблате

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Christopher Ward представила часы C1 Bel Canto Lucia, созданные совместно с Mr Jones Watches. На циферблате изображена птица среди травы и цветов: при бое она открывает клюв, а хвост работает как боёк и каждый час ударяет по гонгу, давая ноту ре. Рисунок для циферблата выполнил иллюстратор Энди Уилкс (Andy Wilx).

Автор: Christopher Ward Источник: www.gearpatrol.com

Циферблат со стрелками расположен у отметки 12 часов, его оранжевая отделка с лучевой фактурой и градиентом фюме играет роль солнца на рисунке. Божья коровка сидит на колонном колесе, которое включает и выключает бой, здесь оно заодно открывает и закрывает клюв птицы.

Для рисунка используется 19 цветов, все их вручную наносят тампонной печатью в лондонской мастерской Mr Jones Watches, поэтому на один циферблат приходится 19 оттисков. Птицу собирают из шести позолоченных латунных деталей, а сборка проходит в мастерской Christopher Ward в Швейцарии.

Автор: Christopher Ward Источник: www.gearpatrol.com
Автор: Christopher Ward Источник: www.gearpatrol.com

Часы получили механизм FS01-2 с прежним модулем боя. Вместо Sellita SW200-1 в нём использован автоподзавод SW200-2 Power+, и запас хода, по данным компании, достигает 65 часов против 38 раньше.

Корпус диаметром 41 мм из титана такой же, как у других Bel Canto. Задняя крышка закрытая, с цветочной гравировкой, водозащита 3 атм.

Автор: Christopher Ward Источник: www.gearpatrol.com
Автор: Christopher Ward Источник: www.gearpatrol.com

В отличие от предыдущего совместного проекта брендов, C1 Celestial Moonphase, который вышел тиражом 300 экземпляров, Lucia не лимитирована и вошла в постоянную коллекцию.

За модель на кожаном ремешке просят 5550 долларов, версии на титановых браслетах стоят дороже.

Источник: Gear Patrol

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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