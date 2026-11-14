Виниловый проигрыватель Gadhouse Mathis научился передавать музыку по Bluetooth и оцифровывать пластинки

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Проигрыватель Gadhouse Mathis позволяет слушать виниловые пластинки как через классическую аудиосистему, так и по Bluetooth, а также переносить записи в цифровой формат через USB. Производитель объединил в одном устройстве ременной привод, картридж Audio-Technica AT-VM95E и встроенный фонокорректор, сохранив конструкцию в стиле аудиотехники 1980-х годов.

Пластинки воспроизводятся на двух скоростях — 33⅓ и 45 об/мин. За считывание дорожек отвечает MM-картридж Audio-Technica AT-VM95E с частотным диапазоном 20 Гц — 20 кГц и выходным напряжением 4 мВ. Головку можно модернизировать благодаря сменному шеллу, а противовес тонарма и система антискейтинга позволяют регулировать прижим иглы.

У Mathis алюминиевый опорный диск и ременной привод. Заявленная неравномерность вращения составляет +-1%, коэффициент детонации — менее 0,15%, отношение сигнал/шум — 55 дБ. Встроенный фонокорректор позволяет подключать проигрыватель непосредственно к усилителю или активным колонкам, причём его можно отключить. Bluetooth-передатчик обеспечивает беспроводную передачу звука на совместимую акустику.

Корпус устройства имеет размеры 420 x 360 x 125 мм, масса составляет 6,1 кг, потребляемая мощность — 5 Вт. В конструкции предусмотрены металлический тонарм и защитная крышка. Mathis рассчитан на тех, кто хочет сохранить привычный способ прослушивания винила, но не ограничиваться проводным подключением и аналоговой аппаратурой.

Источник: gadhouse