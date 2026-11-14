Виниловый проигрыватель Gadhouse Mathis научился передавать музыку по Bluetooth и оцифровывать пластинки

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Проигрыватель Gadhouse Mathis позволяет слушать виниловые пластинки как через классическую аудиосистему, так и по Bluetooth, а также переносить записи в цифровой формат через USB. Производитель объединил в одном устройстве ременной привод, картридж Audio-Technica AT-VM95E и встроенный фонокорректор, сохранив конструкцию в стиле аудиотехники 1980-х годов.

Автор: Gadhouse Mathis Источник: gadhouse.com

Пластинки воспроизводятся на двух скоростях — 33⅓ и 45 об/мин. За считывание дорожек отвечает MM-картридж Audio-Technica AT-VM95E с частотным диапазоном 20 Гц — 20 кГц и выходным напряжением 4 мВ. Головку можно модернизировать благодаря сменному шеллу, а противовес тонарма и система антискейтинга позволяют регулировать прижим иглы.

Автор: Gadhouse Mathis Источник: gadhouse.com

У Mathis алюминиевый опорный диск и ременной привод. Заявленная неравномерность вращения составляет +-1%, коэффициент детонации — менее 0,15%, отношение сигнал/шум — 55 дБ. Встроенный фонокорректор позволяет подключать проигрыватель непосредственно к усилителю или активным колонкам, причём его можно отключить. Bluetooth-передатчик обеспечивает беспроводную передачу звука на совместимую акустику.

Автор: Gadhouse Mathis Источник: gadhouse.com

Корпус устройства имеет размеры 420 x 360 x 125 мм, масса составляет 6,1 кг, потребляемая мощность — 5 Вт. В конструкции предусмотрены металлический тонарм и защитная крышка. Mathis рассчитан на тех, кто хочет сохранить привычный способ прослушивания винила, но не ограничиваться проводным подключением и аналоговой аппаратурой.

Источник: gadhouse

Другое
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 310 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +119.40
Блог Аудио и звук 1195 6940 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Часы, которые всегда выглядят дороже своей стоимости — на примере хронографа Continental

Часы-хронографы всегда выглядят роскошнее и богаче, потому что - сложнее. Дополнительные циферблаты, множество стрелок, пускай в обычной жизни используемых не так уж часто, обогащают...

Почему в СССР свинушки считали съедобными, а потом признали ядовитыми, хотя их ели десятилетиями

В 1980 году в СССР вышел справочник «Грибы СССР», в котором свинушка тонкая ещё считалась пригодной в пищу после отваривания. Правда, авторы сделали небольшую оговорку: некоторые исследователи...

Когда на самом деле пал Вавилон: древние деревья Европы раскрыли дело давностью 3500 лет

Месопотамия второго тысячелетия до нашей эры — один из самых подробно описанных регионов Древнего мира. На территории современного Ирака и соседних стран археологи нашли десятки тысяч...

«Снежеть-110»: магнитофон первого класса с архитектурой высшей группы

В начале 1985 года Брянский электромеханический завод запустил серийное производство катушечного магнитофона «Снежеть-110-стерео». По заводскому паспорту аппарат относился к первому классу...

Когда Средиземное море почти высохло: что осталось на дне и можно ли было туда спуститься

Представьте, что море отступило не на несколько метров, а почти на два километра вниз. Бывший берег оказался далеко наверху. Между Европой и Африкой открылись огромные пространства, а оставшаяся...

A4TECH Bloody MS76 Plus — обзор механической клавиатуры с горячей заменой магнитных свитчей и частотой опроса 8000 Гц

Сегодня на обзоре обновленная модель MS76 Plus от A4Tech Bloody. У нее также съемные магнитные свитчи и весь список заведенных функций этих переключателей, что и у MS76. В основе расширенного...