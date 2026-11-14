Samsung не забыла о владельцах прошлых флагманов: One UI 9.5 готовят для Galaxy S25, а бета-тестирование может начаться до конца года

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Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S25 могут получить возможность опробовать следующее крупное обновление One UI 9.5 раньше выхода стабильной версии. На внутренних серверах компании обнаружили тестовые прошивки для предыдущего поколения флагманов. Это указывает на то, что производитель уже занимается адаптацией программного обеспечения не только для новых моделей S26, но и для их предшественников.

Ранее следы One UI 9.5 находили в тестовых файлах для S26. Теперь стало известно, что разработка обновления ведется и для серии S25. Пока это не означает, что бета-тестирование уже началось, однако появление таких файлов говорит о продвижении работы над новой версией оболочки.

Официального графика запуска бета-программы компания пока не публиковала. По предварительным данным, владельцы Galaxy S26 могут получить доступ к тестовой версии уже в ближайшее время. Если компания не станет сильно разделять графики для двух поколений флагманов, пользователи Galaxy S25 также смогут присоединиться к программе до конца года. При этом точные сроки пока неизвестны.

Полноценный выпуск One UI 9.5 ожидается вместе с семейством Galaxy S27 в начале 2027 года. На другие совместимые смартфоны бренда обновление, скорее всего, начнет поступать позднее, поэтому появление тестовых прошивок еще не говорит о скором выходе стабильной версии.

Среди возможных нововведений One UI 9.5 упоминаются улучшения приложения «Телефон» и расширенные возможности голосового ввода. Полный перечень изменений компания пока не раскрыла.

Источник: Phonearena