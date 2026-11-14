Меньше диагональ — больше пространства? Huawei готовит необычную Nova Flip

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Huawei может превратить следующую Nova Flip из привычной узкой раскладушки в более широкий складной смартфон. Новинка получит внутренний экран диагональю 6,3 дюйма и процессор Kirin 9. Выход модели теперь ожидается в начале 2027 года.

Автор: Huawei Источник: www.gsmarena.com

Здесь Huawei меняет сам подход к конструкции. У нынешней Nova Flip S установлен вытянутый внутренний дисплей диагональю 6,94 дюйма, тогда как новая модель может получить более широкую панель. Меньшая диагональ в данном случае не обязательно означает меньше полезного пространства: широкоформатный экран удобнее для просмотра видео, чтения и работы с приложениями.

Возможным ориентиром станет Huawei Pura X, который получил складную панель диагональю 6,3 дюйма с соотношением сторон 16:10. Однако пока неизвестно, повторит ли Nova Flip эту конструкцию или получит собственные пропорции. Huawei также не раскрыла характеристики внешнего дисплея и конкретную модель процессора Kirin 9.

По сведениям инсайдера GuoJing, переход на новый форм-фактор мог повлиять на сроки выпуска смартфона. Вместо ожидавшегося ранее релиза в 2026 году компания может представить его только в начале следующего года. Официально Huawei пока не подтвердила ни разработку устройства, ни его характеристики.

Источник: gsmarena

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +119.40
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