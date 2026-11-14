12 светодиодов оказались проблемой: ACEBEAM придумала необычное решение для фонаря

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Фонарь ACEBEAM X75 развивает 80 000 люмен, но без вентилятора долго не продержится. Для отвода тепла разработчики встроили в корпус активную систему охлаждения, а максимальную яркость ограничили 30 секундами. Устройство с 12 светодиодами CREE XHP70.2 способно осветить пространство на расстоянии до 1150 метров.

После получасового режима Turbo фонарь автоматически снижает яркость. При работающем вентиляторе он может поддерживать световой поток 20 000 люмен в течение 20 минут. Это уже не кратковременная вспышка, а продолжительная работа на высокой мощности. Вентилятор включается автоматически при нагреве, а при необходимости его можно отключить или снять для обслуживания.

Производитель предлагает и другую версию — с 12 светодиодами CREE XHP70.3 HI. Её максимальная яркость составляет 67 000 люмен, зато дальность освещения достигает 1306 метров. Корпус длиной 176 мм и массой 1,24 кг получил защиту IP68: фонарь выдерживает погружение на глубину до двух метров в течение 30 минут.

Питание обеспечивает встроенный аккумуляторный блок из четырёх элементов 21700 ёмкостью 4250 мА·ч. Через USB-C фонарь заряжается мощностью до 100 Вт примерно за час, а при необходимости работает как внешний аккумулятор. При этом система охлаждения остаётся не просто дополнительной функцией, а необходимым условием продолжительной работы устройства на высокой яркости.

Источник: acebeam