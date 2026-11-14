Все в чёрном: beyerdynamic представила лимитированную серию Pro X Limited Black Edition

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Компания beyerdynamic выпустила четыре модели студийных наушников серии PRO X в полностью чёрном исполнении. Они вошли в лимитированную линейку PRO X Limited Black Edition.

В неё попали DT 770 PRO X, DT 990 PRO X, DT 700 PRO X и DT 900 PRO X. Чёрным стал не только корпус, но и велюровые амбушюры. Наушники будут продаваться ограниченным тиражом на сайте производителя и у авторизованных ритейлеров.

Идея родилась из конкретной задачи. Студия LITTLE BIG BEAT STUDIOS готовила концерт в наушниках с живой записью, в котором использовали больше 100 пар. Чтобы уменьшить блики и визуальные помехи, студия попросила beyerdynamic сделать полностью чёрную версию DT 770 PRO X.

Модели рассчитаны на разные задачи. Закрытые DT 770 PRO X подойдут для записи и мониторинга, а DT 700 PRO X для создания музыки и сведения. Открытые DT 990 PRO X предназначены для детального прослушивания и редактирования звука, а DT 900 PRO X для сведения и мастеринга.

Во всех четырёх установлен динамический драйвер STELLAR.45, сопротивление составляет 48 Ом. Наушники можно подключать к профессиональным аудиоинтерфейсам и мобильным устройствам. Их производят в Германии, детали в них сменные, а производитель обещает долгосрочную поддержку запчастями.

Рекомендованная цена DT 770 PRO X и DT 990 PRO X составляет 199 евро, DT 700 PRO X и DT 900 PRO X — 249 евро.

Источник: TechPowerUp