Samsung поставила Apple в неудобное положение перед выходом iPhone 18

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Apple может перенести выход базового iPhone 18 на весну 2027 года из-за перехода на камеры Samsung. Южнокорейской компании нужно время, чтобы наладить выпуск новых сенсоров и накопить необходимые запасы компонентов.

До сих пор камеры iPhone зависели от поставок Sony. Теперь Apple готовит второго производителя — Samsung. Опытные образцы сенсоров начали выпускать весной 2026 года, а массовое производство запланировали на осень.

Перемены затронули и американскую производственную площадку Samsung в Техасе. Сотрудничество компаний связано с программой Apple по расширению производства в США. При этом Sony уже допустила возможность потери эксклюзивного статуса поставщика: финансовый директор компании заявил, что закупки компонентов у нескольких производителей стали обычной практикой.

Официально Apple не связывала перенос iPhone 18 с поставками камер. На график также могли повлиять дефицит памяти и изменение стратегии выпуска смартфонов. Однако переход от Sony к Samsung может стать одной из причин, по которым базовая модель появится позже Pro-версий.

Источник: gizmochina