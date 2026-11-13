Jetour TX сможет разворачиваться на месте — первый электрокроссовер марки получил внедорожный характер

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Электрический кроссовер Jetour TX сможет не только проезжать до 550 км без подзарядки, но и разворачиваться практически на месте. Chery готовит необычную для компактного электромобиля комбинацию полного привода, внедорожной геометрии и двухмоторной силовой установки. Предварительные продажи новинки начнутся 16 ноября.

Полноприводная версия получила два электромотора суммарной мощностью 275 кВт (369 л. с.). Разгон до 100 км/ч занимает около пяти секунд. Батарея Chery Rhino ёмкостью 67,2 кВт·ч обеспечивает заявленный запас хода до 550 км по циклу CLTC. Расход энергии достигает 13,5 кВт·ч на 100 км.

Но интереснее возможности TX за пределами асфальта. Дорожный просвет составляет 200 мм, глубина преодолеваемого брода — 500 мм. Углы въезда и съезда достигают 21 и 26 градусов. Система полного привода XWD получила режимы движения 7+X, управление ползущим режимом и функцию разворота на месте.

В салоне установлен экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 2,5K. Электроника работает на платформе Qualcomm Snapdragon 8775, а комплекс Falcon 500 поддерживает навигацию с автоматизированным управлением на трассах и городских улицах, а также автоматическую парковку. Цены Jetour пока не раскрыла.

Источник: carnewschina