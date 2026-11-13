Fleetwood Sound сделала из дуба акустику с 10-дюймовым коаксиальным динамиком

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Компания Fleetwood Sound представит на выставке Capital Audiofest акустику Lux. Это более крупная модель рядом с компактной Helios, в ней использован коаксиальный динамик диаметром 10 дюймов (около 25 см) из той же линейки, что и у младшей модели.

Корпус Lux вырезан из массивных досок пенсильванского дуба, прошедшего термообработку (торрефикацию). Дизайн корпуса разработал Дэвид Д'Империо (David D'Imperio). Вокруг динамика выточены концентрические кольца, а ниже находится прямоугольный порт. Динамик профессиональный, с неодимовыми магнитами. Для акустики будет доступна подставка.

Рядом с Lux покажут прототип лампового фонокорректора Fleetwood, выхода которого компания ждёт с начала 2027 года. Кроме того, Fleetwood разрабатывает усилители на нитриде галлия (GaN) и хочет в следующем году предложить активные версии своей акустики. Над Lux работал Скотт Хинсон (Scott Hinson), который теперь стал операционным и техническим директором компаний OMA, Fleetwood Sound и PROMA.

Приём заказов на Lux должен открыться вскоре после выставки, цену компания пока не назвала.

Источник: HiFi PiG