Fleetwood Sound сделала из дуба акустику с 10-дюймовым коаксиальным динамиком

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Компания Fleetwood Sound представит на выставке Capital Audiofest акустику Lux. Это более крупная модель рядом с компактной Helios, в ней использован коаксиальный динамик диаметром 10 дюймов (около 25 см) из той же линейки, что и у младшей модели.

Автор: Fleetwood Sound Источник: www.hifipig.com

Корпус Lux вырезан из массивных досок пенсильванского дуба, прошедшего термообработку (торрефикацию). Дизайн корпуса разработал Дэвид Д'Империо (David D'Imperio). Вокруг динамика выточены концентрические кольца, а ниже находится прямоугольный порт. Динамик профессиональный, с неодимовыми магнитами. Для акустики будет доступна подставка.

Рядом с Lux покажут прототип лампового фонокорректора Fleetwood, выхода которого компания ждёт с начала 2027 года. Кроме того, Fleetwood разрабатывает усилители на нитриде галлия (GaN) и хочет в следующем году предложить активные версии своей акустики. Над Lux работал Скотт Хинсон (Scott Hinson), который теперь стал операционным и техническим директором компаний OMA, Fleetwood Sound и PROMA.

Автор: Fleetwood Sound Источник: www.hifipig.com
Автор: Fleetwood Sound Источник: www.hifipig.com

Приём заказов на Lux должен открыться вскоре после выставки, цену компания пока не назвала.

Источник: HiFi PiG

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
? 0 308 0
Автор GigaMOV Рейтинг +579.50
Блог Аудио и звук 1195 6925 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Шея у первых четвероногих появилась совсем не для поворота головы: ученые опровергли миф о выходе животных на сушу

Около 375 миллионов лет назад, в девонском периоде, древние лопастеперые рыбы начали осваивать мелководье и выходить на сушу, постепенно превращаясь в первых четвероногих животных —...

Зачем немецкие инженеры опустили бетонный шар на дно озера

В ноябре 2016 года в Боденское озеро опустили полый бетонный шар диаметром три метра. На глубине около ста метров он должен был работать как накопитель энергии. Причём заряженным считался пустой...

Как утки сохраняют тепло, когда плавают среди льдин

Зимой кряквы могут подолгу стоять на льду, а затем спускаться в воду и плавать среди льдин. Тело у них закрыто плотным оперением, но перепончатые лапы остаются открытыми. Они постоянно...

Где на Руси брали железо, если на её территории практически отсутствовали залежи рудных пород

На первый взгляд, кажется, что железный век начинается там, где руда залегает под ногами: копни гору — и добывай, потом плавь. Но история Древней Руси ломает эту логику. Огромная часть...

Кто придумал батарейку «Крона» и почему советская версия отличалась от американской

На советской батарейке «Крона ВЦ» стояла цена 48 копеек. Для небольшого источника питания сумма была заметной, особенно если батарейка требовалась школьнику для карманного радиоприёмника....

У паразитов тоже есть свои паразиты: внутри обычной мучнистой росы нашли организм, который съедает ее заживо

В научных хранилищах Университета штата Северная Каролина и Гарвардского университета хранятся тысячи бумажных пакетов с засушенными растениями. Ботаники собирали эти листья и побеги по всему миру...