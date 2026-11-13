Самодельные умные часы получили латунный корпус и научились принимать уведомления с iPhone

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| Новость | Одежда и аксессуары

Самодельный гаджет умеет принимать уведомления с iPhone, синхронизировать время по Bluetooth и менять циферблаты. При этом вместо привычного герметичного корпуса разработчик использовал открытую латунную конструкцию, которая одновременно служит частью электрической цепи.

Автор: Huy Vector/HVT Lab Источник: www.huyvector.org

Проект представил энтузиаст Хюи Вектор (Huy Vector), ведущий YouTube-канал HVT Lab. Основой часов стала компактная плата ESP32-C3 Super Mini с процессором RISC-V частотой 160 МГц, 4 МБ флеш-памяти и поддержкой Bluetooth 5. К ней подключены OLED-дисплей диагональю 1,3 дюйма, модуль часов DS3231 и аккумулятор с зарядкой через USB-C. Стоимость набора компонентов для сборки не превышает $10.

Необычнее всего устроен корпус. Его изготовили из латунных трубок диаметром 2 мм и 1,5 мм, припаянных друг к другу. Металлический каркас не просто удерживает электронику, но и выполняет роль общей линии заземления: к нему подключены отрицательный вывод аккумулятора и контакт GND микроконтроллера. В результате декоративная конструкция в стиле стимпанк получила вполне практическую инженерную функцию.

Источник: www.huyvector.org

Программную основу разработчик взял у открытого проекта N|Watch, опубликованного Заком Кемблом в 2013 году, и перенёс прошивку на ESP32-C3. Новая версия поддерживает уведомления и входящие вызовы со смартфона Apple, а также несколько вариантов оформления экрана.

Исходный код, схемы подключения и инструкции доступны бесплатно. Правда, сборка потребует навыков пайки и работы с электроникой. Защита от воды тоже ограничена: часы выдержали кратковременное погружение в стакан после обработки водоотталкивающим покрытием, но полноценной водонепроницаемости открытая конструкция не обеспечивает.

Источник: huyvector

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +113.40
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