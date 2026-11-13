Головная боль и усталость глаз вместо комфортной работы: владельцы новых MacBook Pro жалуются на дискомфорт из-за OLED-экранов

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Переход на OLED-дисплеи в новых MacBook Pro обернулся проблемой для некоторых покупателей Apple. Владельцы ноутбуков жалуются на головную боль, усталость глаз и тошноту во время работы. Часть пользователей уже решила вернуть устройства, поскольку долго находиться перед экраном оказалось некомфортно.

Предполагаемой причиной стал способ регулировки яркости дисплея. В новых моделях используется ШИМ-затемнение с частотой от 240 до 480 Гц. У людей, чувствительных к такой технологии, мерцание экрана может вызывать неприятные ощущения и быструю утомляемость. Для сравнения, в предыдущих MacBook Pro с дисплеями Mini-LED частота затемнения была значительно выше.

Жалобы появляются на Reddit. Некоторые владельцы отмечают, что раньше спокойно пользовались OLED-смартфонами бренда, но большой экран MacBook Pro вызывает у них совершенно другую реакцию. Одно из возможных объяснений заключается в том, что за ноутбуком люди проводят больше времени, выполняя рабочие задачи и постоянно концентрируя внимание на дисплее.

При этом проблема затрагивает не всех покупателей. Даже среди владельцев других устройств бренда с OLED-экранами подобные жалобы встречаются, однако пользователи новых MacBook Pro стали чаще рассказывать о неприятных ощущениях. В некоторых случаях дискомфорт оказывается настолько сильным, что люди предпочитают отказаться от покупки.

Тем, кому не подошли новые дисплеи, остается вернуться к предыдущим моделям MacBook Pro с Mini-LED. Компания пока не сообщала о планах изменить настройки затемнения или добавить дополнительные способы регулировки яркости, которые могли бы помочь чувствительным к мерцанию пользователям.

Источник: Phonearena