Новые защищенные смартфоны Samsung уже на подходе: Galaxy XCover FR/Scan сможет сканировать RFID-метки, а XCover 8 придет на смену XCover 7

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung готовит сразу два новых защищенных смартфона, которые пополнят семейство Galaxy XCover. Речь идет о XCover 8 и модели с обозначениями FR/Scan. Первые сведения об устройствах появились в прошлом месяце, а теперь стали известны дополнительные подробности об их камерах. Данные обнаружили в торговых базах, что также указывает на продолжающуюся работу над новинками.

Galaxy S21 Ultra
Galaxy S21 Ultra
Автор: Anh Nhat Источник: unsplash.com

Согласно опубликованной информации, XCover 8 оснастят фронтальной камерой разрешением 5 Мп. У второй модели FR/Scan указан 12-мегапиксельный сенсор. Правда, пока неизвестно, предназначен ли он для основной или фронтальной камеры. Других подробностей о фотомодулях будущих смартфонов пока нет.

Более необычной новинкой станет XCover FR/Scan. По предварительным данным, смартфон получит процессор Snapdragon Dragonwing Q-6690 и 8 ГБ оперативной памяти. Также ему приписывают возможность считывания RFID-меток. Эта функция позволяет получать данные с радиочастотных меток и может использоваться, например, при учете товаров, оборудования и других объектов. Именно с этой особенностью связывают дополнительное обозначение Scan.

Модель XCover 8, в свою очередь, продолжит основную серию защищенных смартфонов бренда. Его предшественник XCover 7 вышел в 2024 году. Пока производитель не раскрывает остальные характеристики преемника, поэтому о возможных изменениях в конструкции и техническом оснащении говорить рано.

Компания еще не объявила дату выхода новых устройств. Неизвестны также их стоимость и рынки, на которых они появятся.

Источник: SamMobile

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