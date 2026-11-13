Подводный автомобиль Aquaticar движется без мотора — секрет спрятан в пузырьках

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| Новость | Авто и транспорт

Двухместный автомобиль Aquaticar научился передвигаться под водой без электромотора и гребных винтов. Вместо привычной силовой установки разработчики использовали энергию поднимающихся пузырьков воздуха, которые вращают механический привод заднего колеса. Машину создала американская компания Sub Sea Systems для тематических водных парков.

Автор: Sub Sea Systems Источник: www.subseasystems.com

Aquaticar движется по специальной подводной трассе длиной 137 м. Стандартная конфигурация предусматривает 17 трёхколёсных машин, каждая рассчитана на двух пассажиров. Шестиминутная поездка позволяет одной такой системе обслуживать до 300 посетителей в час. Первый комплекс уже работает в аквапарке AquArabia в Саудовской Аравии.

Автор: Sub Sea Systems Источник: www.subseasystems.com

Секрет движения скрывается в системе Bubble Engine. Под трассой проложены воздушные магистрали, а в определённых точках установлены механические клапаны. Когда автомобиль проезжает над ними, воздух поступает в нижнюю часть машины. Часть потока направляется в герметичный прозрачный купол, а остальной воздух вращает два вертикальных ротора с лопастными каналами. Через цепную передачу они приводят в движение заднее колесо.

Автор: Sub Sea Systems Источник: www.subseasystems.com

Пассажиры находятся под водой, но верхняя часть тела остаётся сухой внутри воздушного купола. Для безопасности предусмотрены дополнительный запас воздуха на 25 минут, связь с персоналом и система надувных подушек, позволяющая поднять автомобиль к поверхности при необходимости. Sub Sea Systems уже разрабатывает второе поколение аттракциона.

Источник: subseasystems

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +113.40
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