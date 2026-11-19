Samsung готовит для Galaxy практически безрамочный экран и может опередить Apple с юбилейным iPhone 20. Но Galaxy S27 Ultra, который выйдет раньше конкурента, рискует остаться без этой технологии.

По данным южнокорейского инсайдера Lanzuk, поставщик Samsung уже разрабатывает дисплей с предельно тонкими рамками. Его конструкция может оказаться практически такой же, как у панели для юбилейного iPhone 20, который Apple готовит к концу 2027 года. При этом сам источник оценивает достоверность утечки лишь в 50%.

Главная интрига — успеет ли Samsung внедрить экран в Galaxy S27 Ultra. Флагман ожидается в начале 2027 года, а его рамки, по предварительным данным, составят 1,28 мм. Это заметно меньше привычных значений, но до рекорда экспериментальной AMOLED-панели Tianma с рамками 0,35 мм ещё далеко. У iPhone 18 Pro Max для сравнения заявлены 1,18 мм.

Пока Samsung не раскрывает конструкцию новой панели. Компания может вернуться к изогнутым краям дисплея или попытаться добиться почти безрамочного дизайна с плоским экраном. Второй вариант технически сложнее, а первый способен вернуть старую проблему случайных касаний ладонью. Поэтому появление технологии в Galaxy S27 Ultra пока маловероятно: вероятнее, её получат следующие флагманы Samsung.

Источник: phonearena