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Японская Dynabook представила 14-дюймовый ноутбук M6, который сочетает небольшой вес с набором разъёмов, от которых производители тонких моделей всё чаще отказываются. При массе 1,19 кг устройство сохранило HDMI, Gigabit Ethernet и сразу четыре USB-порта.

В основе ноутбука лежит шестиядерный Intel Core 5 320 семейства Wildcat Lake. Процессор дополнен нейропроцессором производительностью до 16 TOPS. Также установлены 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD на 512 ГБ.

14-дюймовая матрица имеет разрешение 1920 x 1200 пикселей и соотношение сторон 16:10. Ноутбук получил два USB-C, два USB-A, HDMI, Gigabit Ethernet и слот microSD. Для беспроводной связи предусмотрены Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Толщина корпуса составляет 19,9 мм.

Автономность достигает 12 часов при воспроизведении видео и 15,5 часа в режиме простоя по стандарту JEITA 3.0. За 30 минут аккумулятор можно зарядить примерно до 40%. Dynabook M6 поступит в продажу в Японии в начале декабря по ожидаемой цене около 285 000 иен. О выходе модели на другие рынки компания пока не сообщала.

Источник: dynabook