Загадочные радиосигналы повторялись каждые 7,9 минуты больше года. Астрономы наконец нашли их источник: необычную пару из белого карлика и звезды, похожей на Солнце. Открытие оказалось ещё интереснее самой разгадки — радиоимпульсы позволили заметить мощную магнитную структуру в атмосфере далёкой звезды.

Система GPM J071507−114153 находится примерно в 10 тысячах световых лет от Земли. Белый карлик вращается с периодом 7,9 минуты, а обе звезды обращаются друг вокруг друга за 1,3 дня. Масса звезды-компаньона всего на 6% меньше солнечной. Ранее подобные радиосигналы связывали преимущественно с парами белых и красных карликов. Теперь впервые обнаружена система с полноценной звездой солнечного типа.

Но самое необычное обнаружилось при дальнейшем наблюдении. Когда белый карлик проходил за звездой-компаньоном, его радиосигнал менялся под воздействием сильного магнитного поля. Учёные связывают это с гигантской плазменной петлёй — звёздным протуберанцем. По сути, радиоволны помогли обнаружить активность далёкой звезды, которую невозможно было бы так подробно изучить обычными наблюдениями.

Сначала систему обнаружил австралийский радиотелескоп MWA, затем её положение уточнили с помощью южноафриканского MeerKAT. Оптические наблюдения на обсерватории Кека подтвердили тип звезды-компаньона. Более 100 часов радиоданных помогли исследователям разобраться в природе импульсов. Работа опубликована в Nature Astronomy. Она ставит перед астрономами новый вопрос: сколько ещё необычных звёздных систем скрывается за повторяющимися радиосигналами, механизм которых пока не до конца понятен?

Источник: iflscience