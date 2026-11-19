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Huawei представила Watch Air — самые тонкие смарт-часы в истории компании. Толщина корпуса составляет всего 6,9 мм. Новинка получила цельный титановый корпус, сапфировое стекло и экран с узкими рамками. Официальная премьера устройства состоится 24 ноября в 14:30 по пекинскому времени.

По толщине Watch Air заметно превосходят ряд известных конкурентов. Например, корпус Apple Watch Series 12 имеет толщину 9,7 мм, а Samsung Galaxy Watch 9 — 8,6 мм. Huawei удалось уменьшить этот показатель ещё сильнее, несмотря на использование металлического корпуса. Заявленная толщина делает новинку одной из наиболее интересных разработок компании в категории тонких носимых устройств.

По предварительным данным, часы оснастят квадратным AMOLED-дисплеем диагональю 1,92 дюйма с рамками шириной всего 1,4 мм. Заявлены пиковая яркость 3500 нит, технология LTPO 2.0 и доля экрана на передней панели 86%. Масса устройства, согласно утечкам, составит 27 г. За автономность будет отвечать кремниевая многослойная аккумуляторная батарея, которой приписывают до недели работы без подзарядки. Однако эти характеристики пока не подтверждены производителем.

Huawei также показала три варианта оформления корпуса: серебристый, светло-золотистый и чёрный. Покупателям предложат силиконовые, тканевые и металлические ремешки. По сведениям инсайдера Digital Chat Station, возможности мониторинга здоровья будут соответствовать WATCH 6, а спортивные функции — WATCH GT 7 Pro. Цену и полный перечень характеристик компания раскроет на презентации

Источник: gizmochina