Samsung запустила бету One UI 9.5 одновременно во всех странах программы. Тестировать оболочку могут владельцы Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra в Южной Корее, США, Великобритании, Германии, Польше и Индии. По данным SamMobile, у прошлых крупных бет One UI для Galaxy S такого не случалось: часть стран получала доступ с задержкой в одну-две недели, а иногда и в месяц. При этом позже подключавшиеся рынки сразу начинали с актуальной сборки, которая в других странах могла быть уже второй или третьей бетой.

Первая бета One UI появилась в ноябре 2018 года для Galaxy S9 и S9+. В первую волну вошли Южная Корея, Германия и США, остальные страны подключались позже: Великобритания почти через две недели, Индия почти через месяц.

Список стран менялся: Франция и Испания выбыли после One UI 2.0, Китай после One UI 7, а Великобритания в последние годы попадает в первую волну. Индия и Польша обычно ждали дольше.

Стабильная One UI 9 для Galaxy S26 в Южной Корее вышла почти на две недели раньше, чем бета-тестеры в Индии и Европе смогли её скачать.

Источник: SamMobile