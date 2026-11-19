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Базовые флагманы Samsung рискуют потерять привлекательность на фоне конкурентов из-за многолетнего отсутствия серьёзных аппаратных обновлений. Особенно заметно отставание в камерах: компания фактически сохраняет одну конфигурацию уже несколько поколений.

На эту проблему обратил внимание обозреватель PhoneArena. Он сравнил характеристики Galaxy S21-S27 и обнаружил, что основная камера на 50 Мп, сверхширокоугольный модуль на 12 Мп и телефотокамера на 10 Мп с трёхкратным оптическим зумом практически не менялись начиная с Galaxy S22. По его оценке, такая же система ожидается в Galaxy S27 и S27 Plus. Автор также раскритиковал обработку движущихся объектов: из-за особенностей алгоритмов камеры смартфоны нередко получают смазанные снимки.

Костадинов считает, что Samsung слишком сильно сосредоточилась на Galaxy S Ultra, оставив обычные Galaxy S и Plus без технологий старшей модели. В частности, младшие флагманы могли бы получить антибликовое покрытие экрана, более совершенные камеры и увеличенные аккумуляторы. На фоне конкурентов Apple, Google и китайских производителей такая экономия на аппаратных изменениях делает предложения Samsung менее интересными.

В качестве альтернативы обозреватель предлагает оставить в линейке Galaxy S27 Ultra и новую Galaxy S27 Pro, которая могла бы заменить сразу две младшие модели. Это личное мнение автора, а не подтверждённый план Samsung. Однако его вывод однозначен: ежегодной смены процессора уже недостаточно, чтобы оправдать существование практически неизменной линейки флагманов.

Источник: phonearena