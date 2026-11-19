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RedMagic представила дополнительную демонстрацию прозрачной версии Ice Blue для игрового смартфона RedMagic 12 Pro+. Через заднюю панель видны элементы внутренней конструкции и система жидкостного охлаждения. При этом сам аппарат не получил новых технических характеристик.

Модель вышла в Китае 15 октября. Она оснащена экраном с частотой обновления 185 Гц и подэкранной фронтальной камерой девятого поколения. За производительность отвечает связка Snapdragon 8 Super Extreme Edition шестого поколения и фирменного игрового сопроцессора Red Core R5.

Система охлаждения объединяет воздушный и жидкостный контуры. Производитель также предусмотрел аккумулятор ёмкостью 8400 мА·ч, проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную на 80 Вт. Толщина корпуса составляет около 8,5 мм.

Источник: ithome